Her şey daha iyi bir dünya bırakmak için

Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye arasında mutabakat zaptı imzalandı. İstanbul'daki törende konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, "Bugün güçlü bir seferberliğe başlıyoruz. Çocuklarımızın bilgisi ve becerisini aileleriyle güçlendireceğiz. UNICEF'le beraber başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklar için daha sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir bir geleceğe hep birlikte katkı sağlayacağız. Çocuğa yapılan her yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Hz. Mevlana bu topraklarda yetişmiş büyük bir arif. Kendisinin çok sevdiğim bir sözü var, 'Bir sonraki neslin geleceğini şimdiki nesil hazırlar' diyor. Bizler gelecek neslin geleceğini hazırlamak zorundayız" dedi. Gelecek kuşaklara iyi bir dünya bırakmak zorunda olduklarını belirten Ağırbaş, "Emine Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek" diye konuştu. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise Sıfır Atık Vakfı ile ortak faaliyet ve çabaları sürdüreceklerini dile getirdi.

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