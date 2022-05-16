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Giriş Tarihi: 17.5.2022

‘Her şeyi adalete bıraktım’

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
‘Her şeyi adalete bıraktım’
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) öldürüldükten sonra varilde yakıldığı vahşetin 12'nci duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın (32) SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı ve taraf avukatları da hazır bulundu. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin de duruşmaya katılırken, baba Sıddık Gültekin ise adliye binasında bekledi. Duruşmada, sanık Mertcan Avcı, yaptığı ek savunmada suçlamaları yine reddetti. Yeni delil sunacağını belirten katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise 20 Temmuz gecesi Pınar Gültekin'in arandığı esnada, jandarma komutanı Enis ile tanık Kamil Makar arasındaki WhatsApp konuşmalarını okudu. Avukatı da tanık olarak dinlenmelerini istedi. Gültekin ailesi avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise 3. celseden beri sunulmayan delillerin şimdi sunulduğunu ve görüşmede sanığın taraf olmadığını söyleyerek, taleplerin reddini istedi. Savcı ise Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. Mertcan Avcı hakkında adli kontrol kararının devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Acılı anne Şefika Gültekin ise "Benim kızımı öldürmemiş diri diri yakmış. En ağır cezayı istiyorum. Her şeyi adalete bıraktım" dedi. -

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