Her şeyi dönüştüren festivali 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atıf Vakfı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali'ni son gününde yüzbinlerce kişi ziyaret etti. Aileler çocuklarıyla birlikte katıldığı festivalde doyasıya bir gün geçirdi. 4 Haziran Perşembe Günü başlayan festival bugün yapılan Ceza konseriyle sona erecek. Festivalin son gününün Pazar günü olması sebebiyle de festivali 4 dünde ziyaret edenlerin sayısı öğle saatlerinde 1 milyon kişiyi aştı.

KONSER VE SÖYLEŞİLER YAPILDI

Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması için enerji verimliliği ve her türlü atığın dönüştürülmesi konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atıf Festivalinde çocuklar tarafından çok sevilen bir isim olan Burak Onurlu, Mehmet ve Enes Kılınç, Onur Erol, Buray ve akşam Ceza konserleri ile eğlenceli anlar yaşayan ziyaretçiler, Hikmet Barutçugil, Hisseden Adam Kamer Aygün Baba Kız Doğada söyleşilerine katılma imkânı buldu.

ATIKLARDAN KİTAP AYRACI VE MAGNET YAPTILAR

Çocukların atık dönüşümünü öğrenmesi ve benimsemesini de amaçlayan Sıfır Atıf Festivalinde çocuklar için Sıfır Atık atölyelerinde atık malzemelerden kitap ayracı, magnet yaptı. Doğadaki her şeyin dönüştürülebileceğini gösteren atölyelerde çocuklar hem eğendi hem de yeteneklerini konuşturdu.

ASELSAN ATIK METALLERİ KURT VE AT HEYKELİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Festivalde Türkiye'nin teknoloji devlerinden ASELSAN da yaptığı üretimlerden kalan atık metallerden arama kurtarma köpeği, kılıç balığı, at ve kurt heykelleri yaptı. ASELSAN'ın birbirinden eserleri büyük beğeni topladı. Festival kapsamında alanda açılan Atık Müzesi'nde kurdele, düğme atıklarından halı, ipek kozasında yapılan Türk bayrağı da sergilendi.

ÇÖPLERİN NASIL ATILMASI GEREKTİĞİ GÖSTERİLDİ

Çöplerin gelişi güzel çöp kutularına atılmasını önlemek amacıyla örnek dönüşüm kutularının bulunduğu alanlarda çocuklar çöplerin nasıl atılması gerektiğini uygulamaları olarak görme imkanı buldu. Hiçbir şeyin atılmayacağının göstergesi olan festivalde tamamen atık malzemelerden akülü araba yapıldı. Alanda kurulan sıfır atık mutfağında da şefler tarafından artan yemeklik malzemelerden yemekler yapıldı.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA GEZDİ

Çocuklarıyla birlikte sıfır atık festivaline katılan Erol Ayyıldız, "Festivale sabah saatlerinde geldik. Stantları geziyoruz. Çocuklarımız için de çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarım da buradaki eserleri çalışmaları inceliyor. Onlara ilham olacak çalışmalar yapılmış. Evde kendi imkanlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buradan alacakları ilhamla da daha güzel çalışmalar yaparlar" dedi.