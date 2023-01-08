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Giriş Tarihi: 8.1.2023

‘Her türlü bilimsel çalışmanın destekçisiyiz’

‘Her türlü bilimsel çalışmanın destekçisiyiz’
İlim Yayma Vakfı'nın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği "Lisansüstü Öğrenci Buluşması", Vakıf Başkanı Bilal Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleşti. Üniversitenin Halkalı Kampüsü'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bilal Erdoğan, vakfın her türlü bilimsel çalışmanın destekçisi olduğunu dile getirdi.

'ZÜLCENAHEYN OLACAKSINIZ'
Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Memleket dahili ve haricinde ilmin yayılması için sizi destekliyoruz. Burada birçok ülkeden akademisyen adaylarımız var. Türkiye'de de olsanız yurtdışında da olsanız ilmin yayılmasına hizmet edeceksiniz. Bizim ilimden anladığımız tabii ki bilginin kaynağı noktasında tek yönlü olmadığını da bileceksiniz. Zülcenaheyn (iki kanat sahibi) olacaksınız. Her zaman uluslararası düzeyde akademik hedefini gütmeye devam edin." İbrahim Kalın da yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda büyük kalkınma hamleleri sergilediğini, üniversiteler alanında da gurur verici ilerleme kaydedildiğini belirtti.

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‘Her türlü bilimsel çalışmanın destekçisiyiz’
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