Her yağmurda aynı çile

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bir bölümünde yerel kuvvetli yağışların beklendiğini ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini açıklamasının ardından beklenen yağış geldi. İstanbul, Ankara ve Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında yer alan tahminlere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yine Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin dolaylarında da kuvvetli sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışlı bölgelerde yaşayanlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıldı.





ANTALYA'DA HORTUM PANİĞİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde sabah saatlerinde denizde başlayan hortum kıyıda güneşlenenlerde paniğe sebep oldu.

SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İstanbul'da haftalarca süren sıcak havalar, önceki gece saatlerinde başlayan sürpriz yağmurla yerini serin havaya bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular ıslanmaktan kurtulamazken, sabah saatlerinde de trafik etkisini gösterdi.

Kocaeli'nde etkili olan sağanak sırasında, bir emlak ofisinin bahçesindeki ağaç, yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde kentin doğu kısımlarında sele neden oldu.