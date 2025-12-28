Her yerde kar var

KAR yağışı yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Doğu Anadolu'da çok sayıda köy yolu kapanırken yüksek rakımlı yollarda sürücüler yollarda kaldı. Kar kalınlıkları Şırnak'ın yüksek kesimlerinde 1 metreye, Bitlis'in yüksek kesimlerinde 30, Bingöl Karlıova'da 25, Van Erciş'te 20, Bitlis ve Erzincan'da 10 santimetreye ulaştı. Batı'da ise Sinop, Tokat, Kastamonu, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Kütahya, Manisa'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da aralıklarla etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında 20 santimetreye kadar ulaşacak yoğun kar yağısı beklendiğini ve kuvvetli yağışların, pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Kar yağışı Rize'deki Anzer ve Ayder Yaylaları, Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KİMSE AÇIKTA KALMASIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan sosyal devlet anlayışıyla her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.