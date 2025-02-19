Her yönüyle sporcuydu

Denizli'deki halter şampiyonasına katılmak üzere İzmir'den yola çıkan öğrencileri taşıyan midibüsün, Buldan ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki sporcu Nisa Yıldızer ile beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64), Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi. Nisa Yıldızer'den geriye antrenman yaparken çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Futbol hakemi ve reaktif spor antrenörü olan Gökçe Balikan Yıldızer (44) ile eski futbol hakemi ve egzersiz uzmanı Korgün Yıldızer'in (45) kızı olduğu ortaya çıktı. 3 yaşında jimnastiği başlayan Nisa Yıldızer'in, daha sonra haltere geçtiği ve İzmir Ege Gelişim Gençlik Spor Kulübü sporcusu olduğu, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul takımında da yer aldığı belirlendi. Halterde çeşitli dereceleri bulunan Nisa Yıldızer'in, aynı zamanda iyi bir basketbol ve ragbi oyuncusu olduğu da öğrenildi.

İzmir Ege Gelişim Spor Kulübü de Nisa'nın ölümüyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajın altına ise Yıldızer'in çevresinde 'güzellik ve iyilik timsali bir melek' olarak tanındığı, çok sevildiği yorumları yapıldı. 31 yıllık beden eğitimi öğretmeni olan ve çok sayıda başarılı sporcu yetiştiren, bir çocuk annesi Zeynep Bozkurt'un da gelecek yıl emekli olmayı planladığı öğrenildi. Kazada yaralanan 26 kişiden 18'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ayağında kırıklar olduğu belirtilen midibüs sürücüsü B.G. (66) ile 7 öğrencinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.