Herkes gitti, sadece onlar kaldı

Kayseri'de Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen Yamula Barajı'nın faaliyete geçmesiyle Taşhan Mahallesi taşındı. Köy halkı başka bir yere yerleştirildi. Kıbrıs gazisi Ali Altun (76) ve doğuştan engelli oğlu Kemal Altun (35) Taşhan'ı terk etmedi. Oğlu ile mahallede yalnız yaşayan Altun "Burada eskiden 250 hane vardı. Herkes gitti. Yatağa bağımlı bir oğlum var. 35 senedir onun için bu köyü bekliyorum. Oğluma köy hayatı iyi geliyor. Köy suyun karşı tarafına taşındı. Ben ölünce eski köyümüz tamamen bitecek" dedi.