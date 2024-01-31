Hesaba itiraz haksız tahrik sayıldı

İstanbul Sancaktepe'de Recep G., gittiği bir müzikholde Antep fıstığı ve içecekler için 354 lira istenmesine itiraz etti. Masaya giden işletme sahibi Hüseyin D. (53), Recep G.'yi darp etti. Çalışanların da dahil olduğu kavga mahkemeye taşındı.
DARP EDİLDİ, HESABI ÖDEDİ
Recep G., "Hesaba itiraz ettiğim için darp edildim ancak hesabı ödedim" dedi. Hüseyin D. ise "Masaya gidip 'Hayırdır' dedim. Masaya yumruk vurdu. 'Paranız yoksa sonra ödersiniz' dedim. Bir demet para çıkarıp 'Vermiyorum' deyince 'Vermeden çıkamazsınız' dedim. Yumruk salladı" ifadelerini kullandı.
5 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme; mekân kameralarında kavgayı başlattığı görülen işletme sahibi Hüseyin D.'nin cezadan kurtulmaya dönük savunma yaptığını ancak müşterinin sözlerinin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Haksız tahrik indirimiyle "kasten yaralama" suçundan işletme sahibi Hüseyin D.'yi 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.