Giriş Tarihi: 17.12.2025

Hesap kavgası cinayetle bitti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa'da bir eğlence mekânında hesap yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan B.K kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekânında yaşanan olayda B.K. kendisine gelen hesap nedeniyle garsonla tartışma yaşadı. Olay, kavgayı ayırmak isteyen ve polis olduğu öğrenilen M.N.'nin dahil olmasıyla büyüdü. Kavgaya karışan polis memurunun ateşlediği silah ile başından vurulan B.K. hayatını kaybetti.
Olayda eğlence mekânının önünde bulunan Ö.Y. ise bacağından yaralandı. M.N. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. B.K.'nın da 18 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

