Hesap tartışması kanlı bitti: 4 kişiyi vuran şüpheli istanbul’da yakalandı

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre hesap verme meselesi nedeniyle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibinin arkadaşı olduğu öğrenilen F.P., yanında bulunan silahla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla U.E., O.A., E.O. ve Y.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin F.P. olduğunu tespit etti. Kaçan zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılardan U.E., E.O. ve Y.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, O.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.