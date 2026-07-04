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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:58

Hesap tartışması kanlı bitti: 4 kişiyi vuran şüpheli istanbul’da yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma kanlı bitti. Hesap ödeme meselesi nedeniyle başlayan tartışmada silahını ateşleyen şüpheli 4 kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul’da yakalandı.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Hesap tartışması kanlı bitti: 4 kişiyi vuran şüpheli istanbul’da yakalandı
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Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre hesap verme meselesi nedeniyle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibinin arkadaşı olduğu öğrenilen F.P., yanında bulunan silahla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla U.E., O.A., E.O. ve Y.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin F.P. olduğunu tespit etti. Kaçan zanlının izini süren ekipler, şüpheliyi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılardan U.E., E.O. ve Y.C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, O.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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#TEKİRDAĞ #KAPAKLI

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Hesap tartışması kanlı bitti: 4 kişiyi vuran şüpheli istanbul’da yakalandı
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