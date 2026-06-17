Hevsel Bahçeleri’nde hava destekli kenevir operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerden oluşan karma timler katıldı. Operasyon, 15 Haziran 2026 tarihinde saat 04.30 ile 09.30 arasında gerçekleştirildi.

Yenişehir ve Sur ilçelerindeki Hevsel Bahçeleri olarak bilinen bölge ile çevresinde yapılan çalışmalarda, 6 sektörel alan ve su debisinden kaynaklanan adacıklar çevresindeki 23 farklı noktada yasadışı kenevir ekimi tespit edildi. Ekipler tarafından toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Emniyet birimleri tarafından ele geçirilen kenevir bitkileri olay yerinde imha edilirken, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk/esrar üretiminin önüne geçildi.