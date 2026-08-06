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Giriş Tarihi: 6.08.2026 18:36 Son Güncelleme: 6.08.2026 21:57

Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında yangın!

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler kontrol altına alındı. Okulun çatısında ise geniş çaplı hasar oluştu.

İHA Yaşam
Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında yangın!
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Olay, Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bölgede ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler tarafından muhtemel bir sirayetin önüne geçmek adına bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Heybeliada Deniz Harp Okulu’nun çatısında yangın!
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