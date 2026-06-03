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Giriş Tarihi: 3.06.2026 09:19

Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Trabzon-Bayburt kara yolu, Araklı'daki heyelanın ardından Karayolları ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprağın yolu kapatmasıyla durma noktasına gelen trafik normale döndü.

İHA Yaşam
Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı
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Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı.

KAYA PARÇALARI YOLU KAPATMIŞTI

Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatması nedeniyle sabah saatlerinde her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

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Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı
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