Heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu yeniden ulaşıma açıldı

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik mahallesi mevkiinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma açıldı.
KAYA PARÇALARI YOLU KAPATMIŞTI
Bölgede yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu tamamen kapatması nedeniyle sabah saatlerinde her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yoldaki toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı.