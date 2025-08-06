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Giriş Tarihi: 6.8.2025 14:59 Son Güncelleme: 6.8.2025 15:13

Hezil Çayı'na düşen 8 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde bulunan Hezil Çayı kaplıca bölgesinde suya düşen 8 yaşındaki Elif Korkut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET DEMİRHAN
Hezil Çayı’na düşen 8 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Çalışkan beldesi yakınlarındaki Hezil Çayı kenarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe gelen Elif Korkut, yemek saatinde ortadan kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, çevrede arama yaparken küçük Elif'i suyun içinde hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Elif Korkut hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Hezil Çayı'na düşen 8 yaşındaki Elif hayatını kaybetti
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