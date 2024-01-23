Hiç kullanmadığı kredi kartı hayatını kararttı

Bursa'da yaşayan 50 yaşındaki işçi emeklisi İrfan Kahraman, hiç kullanmadığı kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi sonucu yaklaşık 500 bin TL dolandırıldı. Karttan 49 defa nakit avans çekildiğini öğrenen Kahraman Emniyetin yolunu tuttu. Kendisine banka tarafından 20 bin TL limitli bir kredi kartı gönderildiğini ancak kartı hiç kullanmadığını belirten Kahraman, "Kartı ilk kez kullanmak istedim ancak bakiye yetersiz dedi. 20 bin lira limitim vardı. Tamamını ele geçirmişler. 20 liralık limitim artırılarak 452 bin liraya kadar çıkarılmış. Banka bana hiçbir şekilde bilgilendirme mesajı ya da onay kodu yollamadı. Bu para parça parça yaklaşık 300 farklı hesaba havale edilmiş. Aynı günde defalarca para çekildiği günler olmuş. Nakit avans olarak çekmişler. Bana hiçbir şekilde bildirim gelmedi. 30 senedir çalışıyorum. Kredi çekip ev aldım. Yapmadığım borç yüzünden evime haciz gelmesinden çok korkuyorum. Bu olaydan sonra eşim rahatsızlandı. Gereken neyse yapılmasını istiyorum" dedi.