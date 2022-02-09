Kadıköy’de kan donduran olay! Küfür uyarısı genç Ufuk’u hayattan kopardı

BABA ŞENOL KESKİN

DAKİKALAR ÖNCE TARTIŞTIĞI KİŞİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre o sırada sokakta olan iki kişi bir dönerciye gidip iki bıçak aldılar ve tekrar Barın olduğu sokağa dönerken Ufuk Keskin ve arkadaşları ile karşılaştılar. Burada tekrar küfürlü konuşma başlayınca tartışma alevlendi. Keskin 5 yerinden bıçaklandı. Keskin daha önce hiç tanımadığı ve kısa bir süre önce tartışma yaşadığı kişiler tarafından aldığı bıçak darbeleri sonrası olay yerinde hayatını kaybetti.

60 İŞ YERİNDEN KAMERA İNCELENDİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki 60 farklı iş yerinin kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler saatler içerisinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli Kartal'da gözaltına alındı.

KÜFÜR YÜZÜNDEN BIÇAK SALLADIM

Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Enes Yerlikaya (19) Cinayet Büro Amirliğinde ifadeleri alındı. Şüphelilerden birisi suçlamaları kabul etmezken diğeri küfürlü konuştular bıçağı salladım dediği öne sürüldü.

9 SAAT İÇİNDE YAKALANDILAR

Cinayet Büro Dedektiflerinin olaydan 9 saat sonra yakaladığı iki şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin olayda kullandıkları iki farklı bıçakta olay yerinde yakın bir alanda bulundu. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇELME TAKMIŞLAR OĞLUMA"

Oğlunu kaybeden baba Şenol Keskin SABAH gazetesine duygularını paylaştı; "Benim oğlum pırlanta gibi çocuktu. Daha yeni askerden gelmişti. 20 gün önce bir işe başladı fabrikada çalışıyordu. İlk maaşını dahi almadı. Şimdiye kadar kimseyle en ufak bir meselesi olmamıştı. Bu şüphelileri de zaten ne tanıyor ne de bir husumeti vardı. Bir laf yüzünden çıkan kavgada oğlumu öldürdüler. Ufuk onları görünce kaçmaya çalışmış. Bıçakla üzerine gelmişler kaçarken bir darbe almış. Biri çelme takıyor orada yere yığılmış, yere düşünce peş peşe bıçaklıyorlar" dedi.

"BİR HİÇ UĞRUNA TANIMADIĞI KİMSELER ÖLDÜRDÜ"

Baba Keskin; "Oğluma acımasızca bunu yapanlar en ağır şekilde cezalandırılsın. Ben onu ne emeklerle bu yaşa getirdim. İki tane ne olduğu belli olmayan sokakta öldürsün diye mi. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu adamlar bir daha sokağa çıkmasın, kimsenin canını yakmasın. Oğlum altın kalpliydi.