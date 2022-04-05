Hiç yüzünü görmediği kadına servetini verdi

İzmir'de oto kiralama işiyle uğraşan ve daha önceki evliliğinde 13 yaşında bir kız çocuğu sahibi olan 37 yaşındaki Mehmet Genç evlilik hayaliyle hiç görmediği kadına servetini kaptırdı. Parasını kaptırdıktan sonra oto kiralama işini de kaybeden Genç'in hayatı altüst oldu. Evlenmek istediği kadına 4 arabasını ve bir arsasını satarak gönderen Genç, işini kaybedince şimdi kuryelik yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Dolandırıldıktan sonra atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ablası Fadime Polat ile birlikte çıkan Genç, yardım istedi.
ABLA YAREN'İN SESİ SENİNKİNE BENZİYOR
Mehmet Genç, "5-6 ay Yaren isimli kızla konuştum. 3-4 kere bulunduğu yere gelmek istedim. Mesela bir keresinde Eskişehir'e gittim. Eskişehir'e yaklaştığımda Yaren'e ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Züleyha Çakmak beni karşıladı. Bana, 'Yaren' hasta. Daha sonra gelecek' dedi. Ben de, 'Züleyha abla Yaren'in sesi aynı seninkine benziyor' dedim. Yaren diye aslında Züleyha ile konuşmuşum. Bunu sonradan anladım" dedi. Züleyha Çakmak'ın köylüsü ve akrabası olduğu için güvendiğini söyleyen Genç, "Köylüm, akrabam dedim. Böyle yapamaz dedim. Para gönderdim. 4 yıl beni oyaladı. 'Tarla satıyorum paranı ödeyeceğim' dedi, ödemedi. Züleyha'ya bu paraları gönderdiğime dair elimde dekontlarım da var" dedi.
GÖRMEDİĞİ KADIN İÇİN YÜZÜK ALDI
Abla Fadime Polat, "Kardeşim çok akıllı bir insandı. Annemin rahatsızlığından sonra babam yuvaya verecekti. Verdirmedim. Ben baktım büyüttüm. Gece gündüz çalıştı, bir araba aldı. Arabayı kiraya verdi. Zorluklarla para kazandı. Benim bu programa çıkmamdaki amacım kardeşimin 13 yaşında kızı var. Onun emeğini kimseye bırakmayın. Bu da Züleyha'nın yanına kalmasın. Çocuğu liseye hazırlanıyor. Bu çocuk seneye nasıl okuyacak. Kardeşim hiç görmediği kadın için yüzük aldı. Başörtüsü aldı" dedi.
YÜZÜK VE ALTIN ZİNCİR GÖNDERDİM
Aldığı yüzük, altın, takı ve eşyaları Eskişehir'e otobüsle gönderdiğini söyleyen Genç, "Tüm gönderdiklerimi Züleyha aldı. Otobüse veriyordum, Züleyha alıyordu. Gelinlik parası gönderdim. Ayrıca onlarda adetmiş 80 gram zincir parası gönderdim. Dedesinin vasiyeti varmış, bir yıl evlenmeden Yaren'e bakacakmışım. Bursa Ulu Camii'de namaz kılıp, başörtüsü alacakmışız. Tüm dediklerini yaptım. Eskişehir'e Yaren'i görmeye gittiğimde hep telefonu kapalıydı. Gittiğimde hep Züleyha ile görüştüm. 4 yıl paramın ödenmesi için bekledim. Yaren üzerine otelleri olduğunu ve devredemediğini söyledi. Bunun için avukat parası gönderdim" dedi.
ZÜLEYHA İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Genç'i evlilik vaadiyle 1.3 milyon lira dolandırıldığı iddia edilen ve programa bağlanan Züleyha Çakmak, "O mesajları tefecilere borcum olduğu ve onlara param olmadığını göstermek için bana atmasını istedim. Gerçek değil" diyerek kendini savundu.