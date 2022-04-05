Hiç yüzünü görmediği kadına servetini verdi

GÖRMEDİĞİ KADIN İÇİN YÜZÜK ALDI

Abla Fadime Polat, "Kardeşim çok akıllı bir insandı. Annemin rahatsızlığından sonra babam yuvaya verecekti. Verdirmedim. Ben baktım büyüttüm. Gece gündüz çalıştı, bir araba aldı. Arabayı kiraya verdi. Zorluklarla para kazandı. Benim bu programa çıkmamdaki amacım kardeşimin 13 yaşında kızı var. Onun emeğini kimseye bırakmayın. Bu da Züleyha'nın yanına kalmasın. Çocuğu liseye hazırlanıyor. Bu çocuk seneye nasıl okuyacak. Kardeşim hiç görmediği kadın için yüzük aldı. Başörtüsü aldı" dedi.

YÜZÜK VE ALTIN ZİNCİR GÖNDERDİM

Aldığı yüzük, altın, takı ve eşyaları Eskişehir'e otobüsle gönderdiğini söyleyen Genç, "Tüm gönderdiklerimi Züleyha aldı. Otobüse veriyordum, Züleyha alıyordu. Gelinlik parası gönderdim. Ayrıca onlarda adetmiş 80 gram zincir parası gönderdim. Dedesinin vasiyeti varmış, bir yıl evlenmeden Yaren'e bakacakmışım. Bursa Ulu Camii'de namaz kılıp, başörtüsü alacakmışız. Tüm dediklerini yaptım. Eskişehir'e Yaren'i görmeye gittiğimde hep telefonu kapalıydı. Gittiğimde hep Züleyha ile görüştüm. 4 yıl paramın ödenmesi için bekledim. Yaren üzerine otelleri olduğunu ve devredemediğini söyledi. Bunun için avukat parası gönderdim" dedi.

ZÜLEYHA İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Genç'i evlilik vaadiyle 1.3 milyon lira dolandırıldığı iddia edilen ve programa bağlanan Züleyha Çakmak, "O mesajları tefecilere borcum olduğu ve onlara param olmadığını göstermek için bana atmasını istedim. Gerçek değil" diyerek kendini savundu.