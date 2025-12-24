Hicaz Seyahatnâmesi okuyucuyla buluştu

Eser, Sultan II. Abdülhamid Han'ın görevlendirmesiyle kutsal topraklara, Hicaz bölgesine giden Vak'anüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin gözlemlerini anlatıyor. Mümin Yıldıztaş ve Mehmet Berke Merter'in yayına hazırladığı kapsamlı çalışma ile eser, günümüz okuruyla buluştu. Söyleşide, Ahmed Lütfi Efendi'nin Hicaz yolculuğu sırasında tuttuğu notların tarihî, kültürel ve sosyal açıdan taşıdığı önem ele alındı.

"YENİ KİTAPLARI YAKINDA YAYINLANACAK"

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yaptığı konuşmada Ahmed Lütfi Efendi'nin Osmanlı Devleti'nin en uzun süre görev yapan vak'anüvisi olduğunu belirtti. Vak'anüvisliğin (Osmanlı Devleti'nin resmi devlet tarihçisi) önemine değinen Afyoncu, "Ahmed Lütfi Efendi'nin döneminde 4 binden fazla eser kaleme alınmış. Ahmed Lütfi Efendi'nin yeni kitaplarının da yakın zamanda yayınlanacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YÜZYILININ EN ÖNEMLİ TARİHÇİLERİNDEN BİRİ"

Programa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında tarih okumanın önemine değindi. Ahmed Lütfi Efendi'nin 19. yüzyılın en önemli 2 tarihçisinden biri olduğunu belirten Ortaylı, eserin okuyucuya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TELİF HAKLARINDAN MAHKEMELİK OLAN İLK TARİHÇİ"

Programın moderatörlüğünü yapan Doç. Dr. Tuğba Eray Biber, eserin sadeleştirilmiş bir dile sahip olduğuna dikkat çekerek, "Okuması çok keyifli bir seyahatname." dedi. Prof. Dr. Uğur Demir ise Ahmed Lütfi Efendi'nin 50 yaşından 90 yaşına kadar vak'anüvislik yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Telif hakları nedeniyle ilk defa, belki de tek mahkemelik olan tarihçi Ahmed Lütfi Efendi'dir. Bir müjde vermek istiyorum. Çalışmalarım neticesinde Ahmed Lütfi Efendi'nin bugüne kadar bilinmeyen 5 eserini daha arşvilerde ve kütüphanelerde tespit ettim."

Ayrıca 9 ciltlik Lütfi Efendi Tarihi'nin de okuyucuya kazandırılması için çalışmaların başladığı açıklandı.