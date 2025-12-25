Hicaz seyahatnamesi okuyucuyla buluştu

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde görev yapan resmi devlet tarihçisi Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin kaleme aldığı Hicaz Seyahatnâmesi, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşi programıyla okuyucuya tanıtıldı. Programa MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı başta olmak üzere çok sayıda tarihçi ve tarih sever katıldı. Eser, Sultan II. Abdülhamid Han'ın görevlendirmesiyle Hicaz bölgesine giden Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi'nin gözlemlerini anlatıyor. Mümin Yıldıztaş ve Mehmet Berke Merter'in yayına hazırladığı kapsamlı çalışma ile eser, günümüz okuruyla buluştu. Söyleşide, Ahmed Lütfi Efendi'nin Hicaz yolculuğu sırasında tuttuğu notların tarihî, kültürel ve sosyal açıdan taşıdığı önem ele alındı. Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Ahmed Lütfi Efendi'nin Osmanlı Devleti'nin en uzun süre görev yapan vakanüvisi olduğunu belirtti. Afyoncu, Lütfi Efendi'nin yeni kitaplarının da yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.





19. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ TARİHÇİLERİNDEN BİRİ

PROGRAMA katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı ise konuşmasında tarih okumanın önemine değindi. Ahmed Lütfi Efendi'nin 19. yüzyılın en önemli 2 tarihçisinden biri olduğunu belirten Ortaylı, eserin okuyucuya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Doç. Dr. Tuğba Eray Biber, eserin sadeleştirilmiş bir dile sahip olduğuna dikkat çekerek, "Okuması çok keyifli bir seyahatname" dedi. Prof. Dr. Uğur Demir ise Ahmed Lütfi Efendi'nin 50 yaşından 90 yaşına kadar vakanüvislik yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Telif hakları nedeniyle ilk defa, belki de tek mahkemelik olan tarihçi Ahmed Lütfi Efendi'dir. Bir müjde vermek istiyorum. Çalışmalarım neticesinde Ahmed Lütfi Efendi'nin bugüne kadar bilinmeyen 5 eserini daha arşivlerde ve kütüphanelerde tespit ettim." Ayrıca 9 ciltlik Lütfi Efendi Tarihi'nin de okuyucuya kazandırılması için çalışmaların başladığı açıklandı.