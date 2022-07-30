Hicri Yılbaşı ne zaman 2022, bugün mü? Diyanet İşleri ile Hicri Yılbaşı nedir, ne demek, anlamı ve tarihi nedir?

Hicri Yılbaşı nedir, önemi ne gibi sorular dini araştıran ve dini günlere önem veren vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Diyanet İşleri de bu sorulara cevap veriyor. Muharrem ayı ile aynı döneme denk gelen hicri yılbaşı, Zilhicce ayından sonra idrak ediliyor. Bu sebeple Müslümanlar hicri yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor gibi sorular yöneltiyor. Peki, Hicri Yılbaşı 2022 ne zaman? İşte detaylar!
HİCRİ YILBAŞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.
Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.
Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.
Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.
Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre 1444 yılının başı olacak yılbaşı için geri sayım başladı. Diyanet ile belirlenen takvime göre bu sene Müslümanların yılbaşı 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü 2022 yılında 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.