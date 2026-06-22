Hikayesi Oscar ödüllü filmlere konu olmuştu! Kahramanmaraşlı Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti: Ölen oğlu ile aynı mezarlığa defnedildi!

Mehmet Ali Enhas, 1988 yılında daha iyi bir yaşam için eşi Zeynep ve oğlu Seyit Enhas ile birlikte Halkaçayırı Mahallesi'nden ayrılarak İsviçre'ye gitmek için yola çıktı. Kaçak yollarla Alp Dağları'ndan ülkeye girmeye çalışan Mehmet Ali Enhas'ın sırtında taşıdığı oğlu Seyit, 13 Ekim 1988'te donarak hayatını kaybetti. İsviçre'nin de kabul etmediği aile, cenazeyle birlikte Halkaçayırı Mahallesi'ne döndü.