Hilal ölümünden tam 13 yıl önce yazmış: O satırlar yürekleri dağladı! ‘Yarın sağ olacak mıyız’

'YARINA SAĞ OLACAK MIYIZ ONU BİLE BİLMİYORUZ'

Hayatını kaybeden Hilal Garaç'ın, 3 Şubat 2013'te Ece isimli yakın arkadaşına yazdığı mektupta, "Saatler 12.01 Ece. Ben bu satırları yazarken biraz olsun ağlayacağım. Sen hep gül olur mu? Bir gün büyüyeceğiz. Seni bir daha görememekten o kadar çok korkuyorum ki bir bilsen. Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz. Belki beni unutursun ama ben seni kalbimde taşıyacağım." ifadeleri yer aldı.