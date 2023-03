Hilal’i kaçırmak isteyip öldürmüştü, direksiyon eğitmenine müebbet hapis istendi

Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ve kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklanırken, Cumali C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın "Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ' 'Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma ' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.