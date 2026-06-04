Hilal’in ışığında İzmir’den Filistin’e

Sergi öncesi basın toplantısı düzenleyen Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Filistin'de yaşananların yalnızca rakamlarla ifade edilemeyecek büyüklükte bir insanlık dramı olduğunu söyledi. Gazze'de yaşananların tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Baykalmış, sanatçıların desteğiyle gerçekleştirilen serginin hem yardım faaliyetlerine katkı sağlayacağını hem de kamuoyunda farkındalık oluşturacağını ifade etti.

SANATIN GÜCÜ, DAYANIŞMA RUHU İLE BULUŞUYOR

Türk Kızılay'ın dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olduğunu hatırlatan Baykalmış, Filistin'de yıllardır devam eden yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Baykalmış, "Filistin'de yaşananlar artık sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseledir. Bu sergiyle hem sanatın gücünü hem de dayanışmanın gücünü ortaya koyacağız" dedi. Gazze'de yaşanan yıkımın boyutlarına dikkat çeken Baykalmış, insanların yalnızca saldırılar nedeniyle değil, eğitim, sağlık, gıda ve temiz suya erişimlerinin engellenmesi nedeniyle de yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

"RAKAMLARIN ÖTESİNDE BİR İNSANLIK DRAMI VAR"

Yaşananların sadece ölüm ve yaralanma istatistikleriyle değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Baykalmış, "Gazze'de neredeyse bombalanmamış bir karış yer kalmadı. İnsanlar açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişememe nedeniyle yaşam savaşı veriyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu tabloya karşı duyarlılığın sürmesi gerekiyor. Bu nedenle sanatçılarımızın ortaya koyduğu bu dayanışmayı son derece kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

"SANATÇILAR VİCDANIN YANINDA DURDU"

Tesbih ve minyatür sanatçısı Nurcan Şahin ise serginin, sanatçıların "ortak vicdan" hareketi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Şahin, "Temel Sanat Topluluğu" ile başlayan sürecin kısa sürede farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla büyüdüğünü belirterek "Bizler sanatçılar olarak nerede durduğumuzu göstermek istedik. İnsanlığın, adaletin, vicdanın ve barışın yanında olduğumuzu eserlerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Bu sergide yalnızca acıyı değil, umudu da anlatacağız. Eserlerimizle geleceğe dair iyi niyetlerimizi ve dayanışmamızı ortaya koyacağız" dedi. Şahin, sanatçıların eserlerini hiçbir karşılık beklemeden bağışladığını ve sergide sulu boya, yağlı boya, tezhip, minyatür, çini ve farklı sanat dallarından çalışmaların yer alacağını söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİNİ YENİDEN HATIRLATACAĞIZ"

Türk Kızılay Kadın İzmir Başkanı Gonca Aslan da serginin yalnızca yardım amacı taşımadığını belirterek, "Bu sergiyle İzmir halkının yüreğine Filistin meselesini yeniden taşıyacağız. Sadece acıları değil, umudu da konuşacağız. Sanat aracılığıyla insanların kalplerine dokunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SERGİ, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

35 sanatçının yaklaşık 100 eserinin yer alacağı "Hilalin Işığında: İzmir'den Filistin'e" karma sergisi, 8-12 Haziran tarihleri arasında İzmir Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

RAKAMLARLA FİLİSTİN

Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Fahri Baykalmış'ın paylaştığı verilere göre Gazze'de yaralı ve kayıp sayısı 261 bine ulaştı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, konutların yüzde 92'si hasar gördü veya yıkıldı. 160 bin konut tamamen yıkılırken, 267 bin konut kullanılamaz hale geldi. Eğitim tesislerinin yüzde 92'si, sağlık tesislerinin önemli bölümü saldırılardan etkilendi. 658 bin öğrenci eğitimden uzak kaldı, 763 öğretmen hayatını kaybetti. Gazze'de 1,4 milyon kişi günlük asgari temiz su miktarına dahi erişemiyor.

21 BİN 674 TON İNSANİ YARDIM

Türk Kızılay ise 2023-2026 yılları arasında bölgeye 21 bin 674 ton insani yardım ulaştırdı. 1 milyon 660 bin litre içme suyu dağıtıldı. Yardımların toplam değeri 76 milyon dolara ulaştı. İzmir'den Filistin'e yönelik yardım kampanyalarında ise 6 milyon 267 bin lira insani yardım, 3 milyon 423 bin lira kurban bağışı ve 1 milyon 125 bin lira aşevi desteği sağlandı.