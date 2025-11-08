Hilvan’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Hilvan–Gölcük yolu üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil, Ahmet A. (22) yönetimindeki araçla seyir halindeydi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı. Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazazedeleri araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulanslarla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücü Ahmet A., hastaneye sevk edilmesinin ardından doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili somurtturma başlatıldı.