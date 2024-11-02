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Giriş Tarihi: 2.11.2024 15:01 Son Güncelleme: 2.11.2024 15:15

Hilvan’da silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hilvan’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Hilvan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile Gölcük yolunda karşılaşınca tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü Çıkan silahlı kavgada Yılmaz A. ağır yaralandı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralan Yılmaz A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz A. kurtulamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Hilvan’da silahlı kavga: 1 ölü
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