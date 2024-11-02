Hilvan’da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, Hilvan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile Gölcük yolunda karşılaşınca tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü Çıkan silahlı kavgada Yılmaz A. ağır yaralandı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Ağır yaralan Yılmaz A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz A. kurtulamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.