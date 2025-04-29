Hilvanlı depremzedeler evlerine kavuşuyor

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan 925 konutun inşaatı tamamlandı. Çevre düzenlemeleri biten konutlar, hak sahibi depremzedelere teslim edilmeye başlandı. Gölcük, Hoşin, Gelenek ve Aşağıekece mahallelerinde inşa edilen konutları yerinde inceleyen Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, bazı mahallelerde vatandaşların yeni evlerine yerleştiğini, diğerlerinde ise teslim sürecinin hazır olduğunu açıkladı. Kaymakam Karakaş, devletin tüm imkânlarıyla afet bölgelerinde vatandaşların yanında olduğunu belirterek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.