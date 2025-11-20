Hıncal Ağabey’i vefatının 3’üncü yılında anıyoruz

Türk basınının duayen ismi SABAH Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç'u, vefatının 3'üncü yılında özlemle anıyoruz. 20 Kasım 2022'de 83 yaşındayken vefat eden ağabeyimiz Hıncal Uluç, geride bıraktığı meslek birikimi, yazılarıyla genç gazetecilere yol göstermeye devam ediyor. Türk medyasının duayen ismi; hafızası, ağabeyimiz, meslek büyüğümüz, öğretmenimiz Hıncal Uluç aramızdan ayrılalı üç yıl oldu. Uzun yıllar mesai harcadığı SABAH Gazetesi'nin usta yazarı, spor yorumcusu Hıncal Uluç, keskin kalemi, cesur yazıları, fikirleriyle yol gösterici oldu. Düşündüğünü söylemekten çekinmedi, inandığı doğruların peşinde koştu. A Spor başta olmak üzere farklı televizyon kanallarında uzun yıllar yayınlanan programları ve yorumlarıyla spor medyasının en fazla konuşulan ismi oldu.

MERAKI AŞILADI

Genç gazetecilere "Merak etmeyen insandan gazeteci olmaz" diyen Uluç, merak etmekten hiç vazgeçmedi. 8 bin kitaplık arşivi Mardin'in Midyat ilçesinde ve Afyon'daki kütüphanelerde okurlarla buluşan Hıncal Uluç'un kişisel eşyaları da burada sergileniyor.

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜYDÜ

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, ilköğretimini Bandırma ve Kilis'te, ortaokulu ise Antakya'da tamamladı. Ankara Kurtuluş Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında Ankara'da Yeni Gün Gazetesi Spor Servisi'nde gazetecilik mesleğine başladı. Yankı Dergisi'nde spor yazıları yazdı. Farklı bakış açıları, entelektüel kimliğiyle Türk medyasında değişimin öncüsü oldu. Gelişim Spor yıllarında spor medyasına yön verdi, yüzlerce öğrenci yetiştirdi. 1990'da; yıllarca "Yuvam" sözüyle bahsettiği SABAH Gazetesi'nde spor, sanat, magazin, siyaset; her alanda "Hıncal'ın Yeri" başlıklı köşesinde yazılar yazmaya başladı. Keskin kalemiyle bir çok defa hedef oldu. 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda topuğundan vuruldu.