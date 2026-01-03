“Hind Rajab'ın Sesi” filminin özel gösterimi yapıldı

ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adana Valiliği işbirliğinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda yapıldı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktaran film, izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, küçük Hind'in sesiyle sembolleşen hikâye, insanlığın ortak vicdanında yankı buldu.

Gösterimin ardından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını bir kez daha derinden yaraladığını belirterek, "İsrail'in yıllardır sürdürdüğü bu zulmün bir benzerine bir kez daha şahit olduk. Filmde, Gazze'deki küçük bir kız çocuğunun kurtarılması için verilen insanüstü çabayı izledik. Sağlık görevlilerinin, Kızılay ekiplerinin, Filistin Kızılayı personelinin o küçücük canı yaşatmak için gösterdiği gayret gerçekten takdire şayandı. Ancak ne yazık ki bu çabanın sonunda bir insanın hayatını kurtaramadıklarını, çünkü İsrail'in orada hiçbir cana kıymet vermediğini, insan hayatını önemsemediğini bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı.