Haberler Yaşam Haberleri Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:36 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:37

Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?

Tropikal meyveler arasında öne çıkan ve farklı kullanım şekilleriyle dikkat çeken Hindistan cevizi birbirinden farklı faydalarıyla da son yılların en gözde meyveleri arasındadır. Meyve, yağ ve suyu olarak çeşitli alanlarda tüketilerek şifasından yararlanılabilen Hindistan cevizinin faydaları nelerdir, Hindistan cevizi neye iyi gelir ve sağlık için ne kadar yenmeli sizler için detaylı bir şekilde araştırdık.

Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?

Beslenme ve diyet uzmanlarının sıklıkla tüketilmesini önerdiği Hindistan cevizi başta E vitamini olmak üzere içerdiği doymuş yağlar sayesinde yüksek faydalı meyveler arasında yer alır. Daha önce tüketmeyen kişilere tat olarak biraz farklı gelebilen Hindistan cevizinin faydaları yakından incelendiğinde neden tüketilmesi gerektiğini hemen anlayabiliyorsunuz. Son dönemlerde popüler meyveler arasında yer alan çoğu zaman sunumlarda da kullanılan Hindistan cevizi neye iyi gelir, sağlık için ne kadar yemek yeterlidir tek bir başlık altında topladık.

Hindistan Cevizinin Faydaları

Farklı versiyonlarıyla hem yenilebilen hem de bakım için kullanılabilen Hindistan cevizinin faydaları saymakla bitmiyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon bulunmuyorsa her yaş grubunun tüketebildiği Hindistan cevizi faydaları bakımından şu şekilde genelleyebiliriz:

  • Lifli yapısıyla dikkat çeken Hindistan cevizi diyetlerin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır.
  • Ağız ve diş sağlığına olumlu etkileri bulunduğu için düzenli olarak tüketilmesinde bir sakınca yoktur.
  • Bağışıklık güçlendirici etkisi bulunduğu için özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların düzenli olarak tüketmesi gereken meyveler arasında yer alır.
  • Başta meme kanseri olmak üzere kolon kanserinde de olumlu etkileri gözlenen Hindistan cevizinin kanser oluşumunu önleyici etkileri mevcuttur.
  • Stresi azaltma gibi etkileri vardır.
  • Hücre yenileme desteği ile yaşlanmaya bağlı etkilerin yavaşlamasını sağlar.
  • İnsülin direncini dengeleme özelliğiyle dikkat çeker.
  • Yağ olarak kullanıldığında şahane bir nemlendirici görevi görür. Bu sebeple cilt, yüz ve saç bakımının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Hindistan Cevizi Sütünün Faydaları

Meyve olarak tüketilen Hindistan cevizinin sütü de içilebilir. Hazır olarak satılabilen ya da Hindistan cevizi kullanılarak elde edilebilecek Hindistan cevizi sütü besin değeri bakımından zengindir. Sağladığı faydalara odaklanırsak ilk dikkat çekenler şunlardır:

  • İdrar yollarını temizleme gibi önemli bir özelliği vardır.
  • Tansiyon sorunlarının önüne geçer.
  • İyi kolesterolü desteklerken kötü kolesterolü düşürür.
  • Böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.
  • Hamile kadınlar için faydalı meyvelerden biridir. Keza Hindistan cevizi sütü potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengindir.
  • Vücuttaki suyun muhafaza edilmesinde etkili olduğu için elastiki yapının korunmasına etki eder.

Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları

Hindistan cevizi kırıldığı anda içerisinden akan suyu tüketilerek faydasından yararlanmak mümkündür. Sütüne göre daha tatsız gelen bu Hindistan cevizi suyunun faydaları şunlardır:

  • Büyüme çağındaki çocukların gelişimine olumlu etkileri vardır.
  • Diş, kemik ve tırnak sağlığı açısından olumlu etkileri vardır.
  • Başta kabızlık olmak üzere ülser, kolit gibi sorunların çözümünde etkilidir.
  • Sindirim sistemin daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Göz sağlığını koruma bakımından zengin meyveler arasında yer alır.
  • Vücut için zararlı olan parazitlerle savaşır.
  • Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar.
  • Bağırsak rahatsızlıklarının önüne geçer.

Günlük Olarak Ne Kadar Hindistan Cevizi Tüketilebilir?

Sert kabuğu sebebiyle kırılması biraz zorlu olan Hindistan cevizi meyve olarak tüketilebileceği gibi rendelenerek süt yapmak içinde kullanılabilir. Öte yandan içerisinden çıkan suyunun da faydalı olduğu Hindistan cevizi tüketimi alerjik reaksiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Eğer ilk tüketimde kaşıntı, kızarıklık vb. gibi reaksiyonlar alırsanız doktorunuza danışmadan Hindistan cevizi tüketmemelisiniz.

Eğer Hindistan cevizi suyu ya da sütünü tüketmek istiyorsanız mutlaka gündelik olarak içmelisiniz. Uzun süre bekletilmemesi gereken bu su ve süt bekleme sonucu besin değerini yitirebileceği gibi kısa sürede bozulabilir. Eğer Hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız salatalarda 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterlidir. Öte yandan direkt içmek isterseniz günlük maksimum 1 tatlı kaşığı içilmesi yeterli olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Sigara zammı güncel liste | 29 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Aile Destek Paketi ödemeleri başlıyor! Aile Destek Programı/ Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Alman gazetesinden Türkiye vurgusu: Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok
SON DAKİKA | 2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji: Başkan Erdoğan talimat verdi!
YKS taban puanları ve başarı sıralaması: YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA