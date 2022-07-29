Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?

Beslenme ve diyet uzmanlarının sıklıkla tüketilmesini önerdiği Hindistan cevizi başta E vitamini olmak üzere içerdiği doymuş yağlar sayesinde yüksek faydalı meyveler arasında yer alır. Daha önce tüketmeyen kişilere tat olarak biraz farklı gelebilen Hindistan cevizinin faydaları yakından incelendiğinde neden tüketilmesi gerektiğini hemen anlayabiliyorsunuz. Son dönemlerde popüler meyveler arasında yer alan çoğu zaman sunumlarda da kullanılan Hindistan cevizi neye iyi gelir, sağlık için ne kadar yemek yeterlidir tek bir başlık altında topladık.
Farklı versiyonlarıyla hem yenilebilen hem de bakım için kullanılabilen Hindistan cevizinin faydaları saymakla bitmiyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon bulunmuyorsa her yaş grubunun tüketebildiği Hindistan cevizi faydaları bakımından şu şekilde genelleyebiliriz:
Meyve olarak tüketilen Hindistan cevizinin sütü de içilebilir. Hazır olarak satılabilen ya da Hindistan cevizi kullanılarak elde edilebilecek Hindistan cevizi sütü besin değeri bakımından zengindir. Sağladığı faydalara odaklanırsak ilk dikkat çekenler şunlardır:
Hindistan cevizi kırıldığı anda içerisinden akan suyu tüketilerek faydasından yararlanmak mümkündür. Sütüne göre daha tatsız gelen bu Hindistan cevizi suyunun faydaları şunlardır:
Sert kabuğu sebebiyle kırılması biraz zorlu olan Hindistan cevizi meyve olarak tüketilebileceği gibi rendelenerek süt yapmak içinde kullanılabilir. Öte yandan içerisinden çıkan suyunun da faydalı olduğu Hindistan cevizi tüketimi alerjik reaksiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Eğer ilk tüketimde kaşıntı, kızarıklık vb. gibi reaksiyonlar alırsanız doktorunuza danışmadan Hindistan cevizi tüketmemelisiniz.
Eğer Hindistan cevizi suyu ya da sütünü tüketmek istiyorsanız mutlaka gündelik olarak içmelisiniz. Uzun süre bekletilmemesi gereken bu su ve süt bekleme sonucu besin değerini yitirebileceği gibi kısa sürede bozulabilir. Eğer Hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız salatalarda 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterlidir. Öte yandan direkt içmek isterseniz günlük maksimum 1 tatlı kaşığı içilmesi yeterli olacaktır.