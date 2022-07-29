Hindistan Cevizi Faydaları Nelerdir? Hindistan Cevizi Neye İyi Gelir Ve Sağlık İçin Ne Kadar Yenmeli?

Beslenme ve diyet uzmanlarının sıklıkla tüketilmesini önerdiği Hindistan cevizi başta E vitamini olmak üzere içerdiği doymuş yağlar sayesinde yüksek faydalı meyveler arasında yer alır. Daha önce tüketmeyen kişilere tat olarak biraz farklı gelebilen Hindistan cevizinin faydaları yakından incelendiğinde neden tüketilmesi gerektiğini hemen anlayabiliyorsunuz. Son dönemlerde popüler meyveler arasında yer alan çoğu zaman sunumlarda da kullanılan Hindistan cevizi neye iyi gelir, sağlık için ne kadar yemek yeterlidir tek bir başlık altında topladık.

Hindistan Cevizinin Faydaları

Farklı versiyonlarıyla hem yenilebilen hem de bakım için kullanılabilen Hindistan cevizinin faydaları saymakla bitmiyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon bulunmuyorsa her yaş grubunun tüketebildiği Hindistan cevizi faydaları bakımından şu şekilde genelleyebiliriz:

Lifli yapısıyla dikkat çeken Hindistan cevizi diyetlerin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır.

Ağız ve diş sağlığına olumlu etkileri bulunduğu için düzenli olarak tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Bağışıklık güçlendirici etkisi bulunduğu için özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların düzenli olarak tüketmesi gereken meyveler arasında yer alır.

Başta meme kanseri olmak üzere kolon kanserinde de olumlu etkileri gözlenen Hindistan cevizinin kanser oluşumunu önleyici etkileri mevcuttur.

Stresi azaltma gibi etkileri vardır.

Hücre yenileme desteği ile yaşlanmaya bağlı etkilerin yavaşlamasını sağlar.

İnsülin direncini dengeleme özelliğiyle dikkat çeker.

Yağ olarak kullanıldığında şahane bir nemlendirici görevi görür. Bu sebeple cilt, yüz ve saç bakımının vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Hindistan Cevizi Sütünün Faydaları

Meyve olarak tüketilen Hindistan cevizinin sütü de içilebilir. Hazır olarak satılabilen ya da Hindistan cevizi kullanılarak elde edilebilecek Hindistan cevizi sütü besin değeri bakımından zengindir. Sağladığı faydalara odaklanırsak ilk dikkat çekenler şunlardır:

İdrar yollarını temizleme gibi önemli bir özelliği vardır.

Tansiyon sorunlarının önüne geçer.

İyi kolesterolü desteklerken kötü kolesterolü düşürür.

Böbrek taşı oluşumunun önüne geçer.

Hamile kadınlar için faydalı meyvelerden biridir. Keza Hindistan cevizi sütü potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengindir.

Vücuttaki suyun muhafaza edilmesinde etkili olduğu için elastiki yapının korunmasına etki eder.

Hindistan Cevizi Suyunun Faydaları

Hindistan cevizi kırıldığı anda içerisinden akan suyu tüketilerek faydasından yararlanmak mümkündür. Sütüne göre daha tatsız gelen bu Hindistan cevizi suyunun faydaları şunlardır:

Büyüme çağındaki çocukların gelişimine olumlu etkileri vardır.

Diş, kemik ve tırnak sağlığı açısından olumlu etkileri vardır.

Başta kabızlık olmak üzere ülser, kolit gibi sorunların çözümünde etkilidir.

Sindirim sistemin daha düzenli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Göz sağlığını koruma bakımından zengin meyveler arasında yer alır.

Vücut için zararlı olan parazitlerle savaşır.

Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar.

Bağırsak rahatsızlıklarının önüne geçer.

Günlük Olarak Ne Kadar Hindistan Cevizi Tüketilebilir?

Sert kabuğu sebebiyle kırılması biraz zorlu olan Hindistan cevizi meyve olarak tüketilebileceği gibi rendelenerek süt yapmak içinde kullanılabilir. Öte yandan içerisinden çıkan suyunun da faydalı olduğu Hindistan cevizi tüketimi alerjik reaksiyonlara göre değişiklik gösterebilir. Eğer ilk tüketimde kaşıntı, kızarıklık vb. gibi reaksiyonlar alırsanız doktorunuza danışmadan Hindistan cevizi tüketmemelisiniz.

Eğer Hindistan cevizi suyu ya da sütünü tüketmek istiyorsanız mutlaka gündelik olarak içmelisiniz. Uzun süre bekletilmemesi gereken bu su ve süt bekleme sonucu besin değerini yitirebileceği gibi kısa sürede bozulabilir. Eğer Hindistan cevizi yağı kullanmak istiyorsanız salatalarda 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterlidir. Öte yandan direkt içmek isterseniz günlük maksimum 1 tatlı kaşığı içilmesi yeterli olacaktır.