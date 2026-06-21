Hipodromdaki kavgada ölü sayısı 2 oldu

Diyarbakır Hipodromu'nda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

At sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan kişilerden Bayram Çizik (33), tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada ağır yaralanan Ahmet Çizik'in (20) de Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Kavgada yaralanan diğer kişilerin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

HUSUMET HİPODROMA TAŞINMIŞTI

Şanlıurfa'da iki aile arasında başlayan husumetin Diyarbakır Hipodromu'na taşındığı, burada çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Aynı gün Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör