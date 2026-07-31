Hipodromların emektarı ‘Fevzi’ye fizik tedavi

TÜRKİYE'DEKİ yarışmalarda, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atı Kaçar Fevzi, belindeki rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlk fizik tedavi seansı ise Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekipçe uygulandı. Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, atın fizik tedavinin ardından sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör