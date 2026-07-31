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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Hipodromların emektarı ‘Fevzi’ye fizik tedavi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hipodromların emektarı ‘Fevzi’ye fizik tedavi
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TÜRKİYE'DEKİ yarışmalarda, 24'ü birincilik olmak üzere 100'ü aşkın derecesi bulunan 16 yaşındaki safkan Arap atı Kaçar Fevzi, belindeki rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlk fizik tedavi seansı ise Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla gözetiminde uzman ekipçe uygulandı. Veterinerlik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Çatalkaya, atın fizik tedavinin ardından sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Hipodromların emektarı ‘Fevzi’ye fizik tedavi
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