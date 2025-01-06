Hırsızları devlet avladı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından hırsızlık yapan ve lüks içinde yaşayan çoğunluğu kadın olan şebekeye "Avcı" operasyonu yaptı. 10 milyon değerinde mal varlıkları olduğu belirlenen çete üyesi 14 kişi tutuklandı. Denetimli serbestliği bulunan şebeke üyelerinden birinin hırsızlığa çıkmadan önce Polis Merkezi'ne giderek imza attığı belirlendi.Özellikle kameraların olmadığı binayı tercih eden şebekenin kadın elemanları, bir binanın güvenlik kamerasını fark edemedi. Söz konusu kadın hırsız, sürekli çevrede bulunan kameralara yakalanmamaya çalışıyordu. Ancak takside kamera olacağını düşünemeyen kadın hırsızlar, taksideki kamerayı görünce panikle yüzünü kapattı.Daha önce işlediği suçlardan dolayı denetimli serbestliği bulunan şebeke üyelerinden birinin hırsızlığa çıkmadan önce Polis Merkezi'ne giderek imza attığı belirlendi. Operasyonda, arama yapmak için hırsızların evine giden polisler, lüks eşyalarla karşılaştı.