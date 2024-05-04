Hırsızlık çetesi ‘Tırpan operasyonu’ ile çökertildi

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı nedeniyle otogar yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlık çetesi, otobüslerden yolculara ait cep telefonlarını çaldılar. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hırsızların tespiti için detaylı bir çalışma başlattı.

"KAMERAYA YAKALANDILAR*

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu'nda görevli polisler, hırsızların otobüsteki koltukta telefon çalma anları ve yine çaldıkları televizyonla motosikletle kaçma anlarını kaydeden kamera görüntülerinden hırsızlara ulaşmak için sıkı bir çalışma başlattı. Polis kamera görüntüleriyle bir dijital albüm oluşturdu, tek tek hırsızlık yapanları teşhis edilerek operasyon başlatıldı.

Polisin "Tırpan" adını verdiği operasyonda, hırsızlık çetesi üyeleri, saklandıkları evlerde tek tek yakalandı. Yakalanan hırsızlardan birinin yapılan inceleme sonuncu, 10 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.