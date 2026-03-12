Hırsızlık yapmaması için dil döktü: Kız arkadaşını da kandırıp geri dönen çocuk kamerada! ’Beni seviyorsan bırak’

3 Mart tarihinde Side Mahallesi'nde bir işyerinden bisiklet çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı işletmenin çevresinde bulunan işyeri ve ikametlerin güvenlik kameralarını izlemekle işe başlayan JASAT ve Side Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, koordineli, kapsamlı ve titiz bir çalışma yürüterek olayın faillerinin M.B., K. A. ve Ş.A. isimli suça sürüklenen çocuk olduğunu belirledi.