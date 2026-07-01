SON DAKİKA… Hırsızlık şüphelisi kadının hamilelik kalkanı! 127 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bakın kimin akrabası çıktı…

127 YIL 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ALMIŞ

Hırsızlığı adeta bir meslek haline getirdiği öğrenilen Elif Şahin hakkında toplamda 127 Yıl 27 Gün hapis cezası olduğu ve 15 Ekim 2025 tarihinden bugüne arandığı belirlendi.

HIRSIZLIĞA HAMİLELİK KALKANI

Azılı hırsız Elif Şahin'in 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğunun olduğu belirlendi. Şahin'in Hamile kalıp çocuk doğurma olayını cezaevinden kurtulmak için bir taktik olarak kullandığı öğrenildi. Ortalama 2 yılda bir çocuk doğurduğu için her yakalandığında ya hamile ya da 2 yaşından küçük süt çocuğu olduğu için serbest kaldığı öğrenildi.

8. ÇOCUĞUNA HAMİLE

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekiplerince en son yakalandığında ise 8. Çocuğuna 3 aylık hamile olan Elif Şahin'in olayları yaparken çocuklarını da kullandığı yüzüne peçe takıp başını kapatarak tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.