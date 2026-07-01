SON DAKİKA… Hırsızlık şüphelisi kadının hamilelik kalkanı! 127 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bakın kimin akrabası çıktı…

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri her geçen gün haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluları yakalayıp adalete teslim ediyor. Aranan Şahıslar Büro ekipleri önceki gün öyle bir kadını gözaltına aldılar ki yaptıklarına polisler bile şaşırdı. İstanbul'un lüks AVM'lerinde çocuklarıyla alışveriş yapar gibi gezerek insanların bir anlık dalgınlıklarında çantalarını cüzdanlarını çalan kadının tam 156 ayrı olaya karıştığı tespit edildi.
18 AYRI ARANMASI ÇIKTI
Azılı hırsız hakkında, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde Veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle almak Suretiyle Hırsızlık, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçlarından 18 ayrı Uyap aranması olduğu öğrenildi.
127 YIL 27 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ALMIŞ
Hırsızlığı adeta bir meslek haline getirdiği öğrenilen Elif Şahin hakkında toplamda 127 Yıl 27 Gün hapis cezası olduğu ve 15 Ekim 2025 tarihinden bugüne arandığı belirlendi.
HIRSIZLIĞA HAMİLELİK KALKANI
Azılı hırsız Elif Şahin'in 12, 10, 9, 8, 6, 4 ve 2 yaşlarında 7 çocuğunun olduğu belirlendi. Şahin'in Hamile kalıp çocuk doğurma olayını cezaevinden kurtulmak için bir taktik olarak kullandığı öğrenildi. Ortalama 2 yılda bir çocuk doğurduğu için her yakalandığında ya hamile ya da 2 yaşından küçük süt çocuğu olduğu için serbest kaldığı öğrenildi.
8. ÇOCUĞUNA HAMİLE
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekiplerince en son yakalandığında ise 8. Çocuğuna 3 aylık hamile olan Elif Şahin'in olayları yaparken çocuklarını da kullandığı yüzüne peçe takıp başını kapatarak tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.
KAYNANANIN ÖLDÜRDÜĞÜ GELİNLE AKRABA ÇIKTI
Öte yandan yakalanan Elif Şahin'in geçtiğimiz Mayıs ayında kayınvalidesi tarafından evinde öldürülen gelin Burçin Şahin'le akrabalıkları olduğu öğrenildi. Burçin Şahin ile Elif Şahin'in kocasının kardeş oldukları ortaya çıktı. Polis ekipleri Elif Şahin'i cinayetten sonra adres değiştirip saklandığı kocasının anneannesinin evinde yakaladı. 7 çocuklu kadın polisleri görünce peçesini kapattı ama bu kez kimliğini gizlemeyi başaramadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hükümlü kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 yılda bir çocuk doğurarak bu durumu adeta meslek haline getirdiği hırsızlığa kalkan olarak kullanan Şahin'in emniyetteki beyanında; "Ben anne babamdan böyle gördüm, bu iş mesleğim" dediği öne sürüldü.