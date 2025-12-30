HİSAR-A hedefe tam isabet!

Bu atış, gök vatanın semalarına atılan kararlı bir imza, milli mühendisliğimizin sessiz ama güçlü ifadesidir. 'Gök Vatan'da emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da paylaşımında "ÇELİKKUBBE'ye yeni unsurlar… HİSAR-A ve IIR arayıcı başlıklı füze ile tam isabet. Seri üretim teslimatlarımız hızlanarak devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun." görüşlerine yer verdi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise "Çelik Kubbe'mizin sarsılmaz kalesi HİSAR-A IIR! Kabul atışlarında hedefini başarıyla vuran sistemlerimiz, envanterdeki yerlerini almaya devam ediyor. 'Gök Vatan'ımızı her katmanda koruyan milli sistemlerimizde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini paylaştı.