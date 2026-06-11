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Giriş Tarihi: 11.06.2026

Hız limiti iki katı, şoför asıl kusurlu

Hız limiti iki katı, şoför asıl kusurlu
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Antalya'da 1 Şubat'ta meydana gelen, 10 kişinin öldüğü ve 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, kazada yaşamını yitiren otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu açıklandı. Sürücünün virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına rağmen hız sınırlarına uymadığı belirtildi. Raporda, 50 kilometre olması gereken hız limitini aşarak 95 kilometre hızla seyreden sürücünün, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı vurgulandı. Direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle otobüsün bariyerlere çarparak yoldan çıktığı, olay yerinde 30 metrelik fren izi tespit edildiği rapora yansıdı.
#ANTALYA

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