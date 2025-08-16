Hız sınırını aştı Ahmet’ı öldürdü

İzmir'de yaşayan fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'ya (28) 27 Ekim 2024'te gece saatlerinde Alsancak'tan Konak'a kadar yürüdü. Yolun karşısına geçmek isteyen Sarıkaya'ya Mertcan Cankay'ın (24) kullandığı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarıkaya yaşamını yitirdi. Kazadan sonra alkolsüz olduğu belirlenen ve polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mertcan Cankay adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cankay'ın taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Cankay ifadesinde, "50 km hızla gidiyordum. Ani bir refleksle direksiyonu sağa kırdım. Mesafe olmadığı için bir cisme çarptım. Olay yerinde bir yaya geçidi yoktu" dedi. Trafik raporunda Ahmet Sarıkaya'nın köprü ayağından kontrolsüzce yolun karşısına geçmeye çalıştığı için kusurlu olduğu belirtildi.

HASAR ÇOK BÜYÜK

Ahmet Sarıkaya'nın ailesi rapora itiraz etti. Acılı amca Kadir Sarıkaya, "İnsanların karşıdan karşıya geçtiği bir köprü altı. Otopsi raporuna göre Ahmet'in vücudundaki tahribat çok büyük. Hız sınırının 50 olduğu bir bölgede 50 ile olan bir çarpma hızında vücudunda o kadar hasar olması mümkün değil. Aort damarı kopmuş, akciğerlerinde kanama ve sönme var, kalp damarları yırtılmış. Beyin kanaması var, kafatası kırığı, karaciğer yaralanması var. Kaburgalarda kırık var. 50 ile gidilen bir hızda böyle bir yaralanma mümkün değil" dedi.