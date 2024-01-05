Hızlı trende Haziran müjdesi

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün fiziki çalışmalarının Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, hızlı tren inşaatın şehir kısmını fiziki olarak şehir merkezini bitirilmesinin planladığını belirtti. Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 90'ı geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi. Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor. Edirne şehir merkezindeki çalışmaları çerçevesinde ekipler, köprüyol inşasını önümüzdeki Haziran ayında bitirmek için hummalı bir şekilde çalışıor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya kadar düşerek ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süresi, yolcu trenleri için 1 saat 35 dakikaya düşecek. Valilik Toplantı Salonu'nda şehir genelindeki değerlendirmelerle ilgili konuşan Vali Sezer, projenin Edirne kısmında bulunan 680 metrelik köprüyol inşaatının fiziki kısmının Haziran ayına kadar bitirilmesi konusunda yüklenici firma ile görüştüklerini ifade etti.Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan Trakya'daki 5 sınır kapılarından geçtiğimiz 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu geçişi yapıldığını belirtti. Vali Yunus Sezer, sınır kapılarında 2023 yılı içerisinde yüzde 141 oranında bir artış gerçekleştiğini ifade etti. Gümrük kapılarından 2022'de 13 milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı olurken 2023'te ise bu sayı 15 milyon 6 bin 852'ye kadar çıktı. Vali Sezer, aralarında dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'nin de bulunduğu 574 olaya tarafından müdahale edildiğini ve 2 milyar 41 milyon TL değerinde kaçakçılık malzemesi ele geçirildiğini vurguladı.