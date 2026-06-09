HKÜ, araştırma sıralamasında ilk 5’te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
, araştırma kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girdi. Üniversitenin enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen "Plakalı Isı Eşanjörleri için Yeni Plaka Geometrisi" ile yapı güvenliğine katkı sunan "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" buluşları, SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Q1 kategorisinde yer aldı. HKÜ, "Araştırma Sıralaması" kategorisinde ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girdi. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, sonuçların üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi.