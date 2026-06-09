Haberler Yaşam Haberleri HKÜ, araştırma sıralamasında ilk 5’te
Giriş Tarihi: 9.06.2026

HKÜ, araştırma sıralamasında ilk 5’te

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
HKÜ, araştırma sıralamasında ilk 5’te
  • ABONE OL
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, araştırma kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girdi. Üniversitenin enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen "Plakalı Isı Eşanjörleri için Yeni Plaka Geometrisi" ile yapı güvenliğine katkı sunan "Eliptik Uçlu Çelik Elyaf" buluşları, SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Q1 kategorisinde yer aldı. HKÜ, "Araştırma Sıralaması" kategorisinde ise vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'e girdi. HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, sonuçların üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
HKÜ, araştırma sıralamasında ilk 5’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA