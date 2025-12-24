HKÜ başarıyı ödüllendirdi: 185 ödül dağıtıldı

HKÜ'de terfi alan aynı zamanda üniversiteye 2024 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül, başarı belgelerinin sunulduğu ve toplam 185 ödülün verildiği, "Akademik Ödül Töreni" HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu törende yaptığı konuşmada, "Yükseköğretim kurumları yalnızca bilgi aktaran değil, bulgulara yön veren, araştırma ve sonuçlarına dayanarak bilginin doğruluğunu ispatlayan ve bilgiyi üreten kurumlardır. Bugün takdim edeceğimiz ödüller; akademik teşvikten uluslararası indeksli yayınlara, atıf alma başarısından TÜBİTAK destekli projelere, patent tescil ve başvurularından üniversite-sanayi iş birliklerine kadar uzanan akademik çalışma alanlarımızı kapsamaktadır. Bugün takdim edeceğimiz ödüller; akademik teşvikten uluslararası indeksli yayınlara, atıf alma başarısından TÜBİTAK destekli projelere, patent tescil ve başvurularından üniversite-sanayi iş birliklerine kadar uzanan akademik çalışma alanlarımızı kapsamaktadır. Kıymetli hocalarımızın Emeklerini takdir etmek, başarılarını desteklemek ve bu heyecanlarına ortak olmak amacıyla burada bulunuyor olmak bizler için onur kaynağıdır. Üniversite yönetimi olarak geleceğimize sunacağımız her imkânın, her öğretinin kültürel ve sanatsal alanlar dahil öğrencilerimizin bireysel başarılarına odaklanmalarını sağlayacağına inandığımız içindir" dedi.

Üniversite olarak kuruluşlarından bu yana kaliteyi, yeniliği ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla yol aldıklarını belirten Kalyoncu, "Ülkemizin yarınlarına onların daha iyi hazırlanması onların nitelikli eğitime ulaşabilmeleri için vakıf büyüklerimiz ve aile büyüklerimiz bu yüksek öğretim kurumunu Gaziantep'e bölgenin ilk vakıf yüksek öğretim kurumu olarak kurmuş ve kazandırmış. Bizler de bizden sonraki gelecek nesillerimize en iyi şekilde donanımlı mezunları ile en çok atıf alan yayınları, en başarılı projeleri, akademik ve mezun itibarı yüksek, küresel seviyede çıktıları kullanılan QS THE gibi dünya üniversite sıralamalarına adını üst sıralara yazdıran doğru bilimi üreten bir araştırma üniversitesi bırakacağımıza inanıyoruz. Nitekim; bu alt yapımız var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak; 500 bin metrekarelik her fakültemizin kendine ait binası derslik ve laboratuvarları, yeşil ve çevreci yerleşkemiz spor alanları ve yurt binalarımız ile her gencimizin hayallerine ulaşmasına destek olmayı hedeflemenin gereği olarak öğrencilerimize sunuyoruz, çünkü gençlerimizin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlayışın ve emeğin bir karşılığı olsa gerek ki üniversitemiz, 2025 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde 5'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 3'üncü sırada yer alarak öğrenci memnuniyetinde önemli bir referans noktası hâline gelmiştir. Buna benzer sıralamada derece alan tüm alanlarında başarıya imza atan üniversitemizi başarıyla temsil eden akademisyenlerimize, öğrencilerimize, araştırma görevlilerimize mütevelli heyetimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, üniversitenin kurulduğu günden itibaren başlıca amacının akademik bilgisi ve mesleki donanımı yüksek, milli ve etik değerleri önemseyen bireyler yetiştirmek ve ülkemizin geleceğinin biçimlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Küçükerdoğan, "Üniversitemiz yükseköğretim ekosisteminde hızla her alanda yükselişine devam etmektedir. 2025 yılı, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sıralamasına göre üniversitemiz, Türkiye'deki 208 üniversite arasından 'genel memnuniyet' sıralamasında 5'inci sıraya yükselmiştir. Türkiye'deki 74 vakıf üniversitesi arasında da ise 3'üncü sırada yer almaktadır. Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu alanında öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan 'A+üniversite' notunu almıştır. Aynı zamanda URAP sıralamasında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 17.sırada ve Tübitak Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksinde 8. sıradadır. Kampüsümüz GreenMetric 2025 sıralaması sonuçlarına göre, son 5 yılda 174 sıra birden yükselerek, dünya genelinde 201'inci, Türkiye'de 23'üncü, vakıf üniversiteleri arasında 5'inci sıraya yerleşmiştir. Üniversitemiz ayrıca uluslararasılaşma konusunda da büyük adımlar atmaktadır. Tüm bu başarılar üniversitemiz idari ve akademik kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Hepsini kutluyorum" dedi.





AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yaptıkları bilimsel çalışmalarla Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademik performansına önemli katkılar sunan öğretim elemanları, törende ödül heyecanı yaşadı. Bu kapsamda; akademik teşvik puanı en yüksek olan, saygın indeksli dergilerde en fazla yayın ve atıf gerçekleştiren, TÜBİTAK proje başvuruları kabul edilen, ulusal ve uluslararası patentleri tescillenen, Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kabul alan, Gaziantep OSB Teknokent'te şirket kuran, medyada görünürlüğü bulunan, uluslararasılaşmaya katkı sağlayan, uluslararası jürilerde görev alan, sanat ve tasarım alanında faaliyet yürüten, akademik unvan yükseltmesi alan ve uluslararası sıralamalara katkı sunan çalışma gruplarında yer alan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.





Törende ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında projesi kabul edilen öğrenci toplulukları, TEKNOFEST'te birincilik elde eden Viento UAV Takımı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması" Havacılık-Uzay kategorisinde "En Yerlileştirilebilir" mansiyon ödülüne layık görülen öğrenciler; savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında Türkiye'nin yerli ve millî kapasitesinin güçlenmesine katkı sunan yüksek lisans öğrencisi ile sinema alanında başarı gösteren öğrenciler de ödüllendirildi.