HKÜ OSB’de yerli ve milli radar ve drone yapıldı

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan programda yaptığı konuşmada, üniversitenin girişimcilik kültürünü destekleyen yaklaşımını vurgulayarak, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra araştırma, geliştirme ve girişimcilik alanlarındaki adımlarını da desteklemeyi temel bir görev olarak kabul ediyoruz. Mezunumuz ve yüksek lisans öğrencimiz Hazar Altaş'ın üniversitemizin bilgi birikimi ve Gaziantep OSB Teknokent'in sağladığı ilham veren girişimcilik ortamı ile ortaya koyduğu yerli ve milli projeler bu yaklaşımımızın en somut göstergesidir" dedi.

Küçükerdoğan, RİGELSAN'ın milli teknoloji vizyonuna sunduğu katkıyı vurgulayarak radar sistemleri, taktik arama kurtarma aracı ve FPV kamikaze drone gibi projelerin afet yönetimi ve güvenlik operasyonları açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Lansmanda konuşan HKÜ yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş, projelerin geliştirilme sürecine ilişkin bilgiler paylaşarak şunları söyledi:

"Bugün burada tanıttığımız sistemler, 2023 yılından beri üzerinde çalıştığımız TÜBİTAK projesinin geliştirilmesiyle elde edilmiş, Ar-Ge faaliyetlerinin bir sonucudur. Amacımız; savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında Türkiye'nin yerli ve milli kapasitesini güçlendirmek ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmaktır. Radar teknolojileri konusunda Lasersan Savunma Sanayi ile yaptığımız iş birliği, ülkemize ileri seviye bir teknoloji kazandıracak. Bu süreçte hem üniversitemizin desteğini hem de Gaziantep OSB Teknokent'in sunduğu güçlü ekosistemi her aşamada hissettik."

Altaş ayrıca, geliştirdikleri FPV kamikaze drone ve AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracının operasyonel kabiliyeti artırmayı amaçladığını belirterek: "Bu projeler teknik ürünler olmaları dışında sahadaki insanların hayatını kolaylaştıracak, güvenlik güçlerimizin elini güçlendirecek ve afet bölgelerinde kritik çözümler sunacak sistemlerdir. Destek veren üniversiteme, tüm akademisyenlerimize, Ar-Ge ekibimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

HKÜ lisans mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Hazar Altaş tarafından kurulan ve Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren RİGELSAN; TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında yürüttüğü projeler biri yapay zeka tabanlı güç hatlı iletişim altyapısına sahip kablolu drone sistemi; sistem baz istasyonu ve jammer etkilerinden bağımsız çalışabilmesi, kesintisiz enerji alarak 5–7 saat havada kalabilmesi ve şebekeye bağlandığında 72 saate kadar uçuş süresi sunmasıyla öne çıkıyor. Aynı altyapı kullanılarak geliştirilen fiber optik kablolu FPV kamikaze drone ise 50 km menzile ulaşarak haberleşme ve görev icra edebiliyor.

Radar cihazları konusunda ise RİGELSAN ile Lasersan Savunma Sanayi arasında iş birliği yapıldı. Enkaz altı ve duvar arkası radar sistemleri Lasersan tarafından geliştirilecek olup; doğu ve güneydoğu bölgesindeki operasyon süreçleri RİGELSAN tarafından yürütülecek. RİGELSAN'ın geliştirdiği FPV kamikaze drone, AFAD için tasarlanan taktik arama kurtarma aracı ve Lasersan ile yürütülen radar projeleri; Türkiye'nin savunma, güvenlik ve afet yönetimi alanlarında yerli ve milli kapasitesinin güçlenmesine önemli katkı sunacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığıyla kurulmuş olan Gaziantep OSB Teknokent'te gerçekleştirilen tanıtım programına; Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Jandarma Albay Ahmet Oğlakçı ve Jandarma Albay Mehmet Olcay Turan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, HKÜ Araştırma Dekanı Doç. Dr. Serkan Aracı, Gaziantep OSB Müdürü Özer Özcan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Muhammed Paksoy, HKÜ OSB Teknokent Genel Müdürü İpek Yardım, HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Müdürü Cengiz Helvacıkara, protokol temsilcileri, teknoloji girişimcileri, sektör paydaşları katıldı.