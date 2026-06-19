HKÜ’de mezuniyet coşkusu! Haluk Kalyoncu: Köklü bir anlayışla değer üretiyoruz

HKÜ 2025-2026 akademik dönemi mezuniyet töreni, üniversitenin Gösteri ve Sanat Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Rektör Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Coşkulu bir ortamda gerçekleşen törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "Bugün burada, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesi olarak hepimizin gurur duyduğu çok özel ve anlamlı bir ana şahitlik ediyoruz. Emekle, sabırla ve inançla tamamlanan bir eğitim yolculuğunun ardından, sevgili öğrencilerimizin mezuniyet heyecanını paylaşmak üzere bir aradayız. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Üniversite laboratuvarlarında doğan fikirlerin patentlere, patentlerin ürünlere ve ürünlerin de küresel ölçekte başarı hikâyelerine dönüşmesini arzu ettiklerini belirten Kalyoncu, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kurumsal stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. YÖK tarafından hazırlanan 2025–2030 Kalite Odaklı Süreç Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Kurumsal Görünürlük ve Girişimcilik Eylem Planı; üniversitemizin geleceğe yönelik yol haritasını oluşturmaktadır. Öncelikli hedefimiz, kaliteyi kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Kalite güvencesi sistemimizin tüm süreçlerle bütünleştiği, veri temelli karar alma mekanizmalarının etkin şekilde kullanıldığı bir yönetim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep ve Türkiye için bilimsel araştırmalar yürüteceklerini ve katkı sunacak veriler oluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, "Mühendislik, yapay zekâ, yazılım ve veri mühendisliği gibi departmanlarımızın bu konuda etkin rol alarak veriden değer üreten bir üniversite olma hedefimize katkı sunacaklarına inancım tamdır. Gelecek tasavvurumuz, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak, okul öncesinden yükseköğretime uzanan köklü bir anlayışla sürdürülmektedir. Enerji verimliliği, su yönetimi, atık azaltımı ve karbon ayak izinin azaltılması konularında üniversitemiz yaşayan bir örnek olup; yeşil kampüs uygulamalarıyla çevresel sorumluluğunu yerine getirmiş, çevresel geri dönüşüm örneği bir yerleşkeye sahiptir. Elbette, bu başarıların arkasında; vakfımızın, kurucularımızın, aile büyüklerimizin, Mütevelli Heyetimizin, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, idari personelimizin ve tüm paydaşlarımızın katkıları olmadan hiçbir dönüşüm mümkün değildir. Başarıyı birlikte üretecek, kaliteyi birlikte geliştirecek ve geleceği siz değerli mezunlarımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan da konuşmasında üniversitenin her geçen yıl daha da önemli başarılara imza attığını belirterek, başarıları nedeniyle akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, öğrencilik hayatından örnekler vererek öğrencilere yeni hayatlarına yönelik öğütler verirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin de üniversitenin kurucusu olan merhum Hasan Kalyoncu'nun ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitim ve gençliğe gösterdiği önemi dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından üniversite ve fakültelerde dereceye giren öğrencilerin diploma ve plaketleri protokol mensupları tarafından verildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör