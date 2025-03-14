HKÜ’de ramazan huzuru

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ailesi ramazan ayının bereketini ve birlik ruhunu yaşatmak için geleneksel iftar programında bir araya geldi. Üniversitenin merkez yemekhanesinde düzenlenen programa; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Mütevelli Heyeti Üyeleri, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, "2008'de Gaziantep'te, bu şehre vefa borcumuzun bir göstergesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, ramazan ayının manevi ve toplumsal değerlerine önem veriyor ve bizleri bir araya getiren değerli bir geleneği sürdürerek birlikte olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Yerleşke ve yaşamın doyuruculuğu alanında öğrencilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak A+ üniversite notuna sahip olan üniversitemiz; 2024 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'deki 200 üniversite arasında 8. sırada, 74 vakıf üniversitesi arasında 3. sırada, % 57 bursluluk oranı ile en çok burs sağlayan vakıf üniversiteleri arasında" ifadelerini kullandı.