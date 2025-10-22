HMGS/2 SONUÇLARI BEKLENİYOR! HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nasıl sorgulanır? Gözler ÖSYM ekranında!

ÖSYM'nin 28 Eylül 2025'te düzenlediği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) adayları, sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Adaylar, HMGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan "Sonuç Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. HMGS/2 sonuçları, sınav performansını görmek isteyenler için kritik öneme sahip. Peki, HMGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklancak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı sonuçları, adayların merakla beklediği açıklama tarihine kavuştu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.
SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
HMGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak; adaylara ayrıca posta yoluyla bir sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirler. İnternet sayfasında yayımlanan sonuçlar, adaylar için resmi tebliğ niteliği taşır.
Sonuç belgesinde ise adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız durumu açık bir şekilde yer alacaktır.