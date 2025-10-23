Haberler Yaşam Haberleri HMGS/2 sonuçları sorgulama (osym.gov.tr) | 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS: Sınav Sonuçları Açıklandı!
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) sınavına giren binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açılandı ve tüm gözler ÖSYM'ye çevrildi. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranından öğrenebilecek. İşte, 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS: sınav sonuçları!

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. 28 Eylül'de gerçekleştirilen bu yılın ikinci HMGS sınavının ardından, adaylar sonuçların hangi tarih ve saatte açıklanacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi; 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS: sınav sonuçları açıklandı!

HMGS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2025-İYÖS) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 87 numaralı soru ile 2025 İdari Yargı Ön Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 75 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

HMGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 23 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

