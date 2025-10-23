HMGS/2 sonuçları sorgulama (osym.gov.tr) | 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS: Sınav Sonuçları Açıklandı!

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. 28 Eylül'de gerçekleştirilen bu yılın ikinci HMGS sınavının ardından, adaylar sonuçların hangi tarih ve saatte açıklanacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi; 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS: sınav sonuçları açıklandı!