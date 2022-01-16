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Giriş Tarihi: 17.1.2022

‘Hobi’ diye başladı, dünyaya satıyor

ABBAS ÇAKAR
‘Hobi’ diye başladı, dünyaya satıyor
Kocaeli Derince'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Sevda Bozkurt (31), 3 yıl önce, evde zaman geçirmek amacıyla doğal taşlar ile kendi takılarını tasarlamaya başladı. Çevresinin teşvikiyle, hazırladığı ürünleri sosyal medya hesabından yayınlayınca, büyük taleple karşılaştı. Sattığı ürünleri sermayeye çevirerek, 2 yıl sonunda bir iş merkezinde kendisine ait takı tasarım atölyesi kuran Bozkurt, sadece yurt içine değil, dünyanın farklı ülkelerine de takı göndermeye başladı. Bozkurt, "Kadının gücünü, isterse her şeyi başarabileceğini göstermek istedim. Emek, sabır ve azimle olmayacak iş yok" dedi.

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‘Hobi’ diye başladı, dünyaya satıyor
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