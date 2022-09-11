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Giriş Tarihi: 12.9.2022

‘Hobi’ olarak başladı işinin patronu oldu

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
‘Hobi’ olarak başladı işinin patronu oldu
İSTANBUL'DA 5 yıl önce muhasebecilikten emekli olan Nilüfer Güloğlu (47), hobi olarak başladığı mobilya boyama işini kazanç kapısı haline getirdi. Güloğlu, evindeki eşyaları değiştirmek yerine farklı renklere boyayıp yeniledi. Başarılı olunca arkadaşları da mobilyalarını ona boyatmaya başladı. Bu işin çok zevkli olduğunu fark eden Güloğlu, küçük bir ofis açarak arkadaşları ile bu işi yapmaya başladı. Güloğlu, "Eşyaları değiştirmek yerine yüzde 80 karlılık ile yeniliyoruz. Herkes çok memnun kalıyor" dedi.

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‘Hobi’ olarak başladı işinin patronu oldu
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